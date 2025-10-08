川口オートの１日２開催「川口ダブルヘッダー」は８日、最終日を開催した。ナイトレース優勝戦は６番車の若井友和（５１＝川口）が１着。通算５６回目の優勝を達成した。デビュー初Ｖを狙った運天諒雅は５着だった。

試走タイムは３秒３０とトップタイで「タイムも出たし乗りやすかった。タイヤの跳ねもなかった」と愛機の動きは申し分なかった。５０線からまずまずの飛び出しを見せると、先行車をさばき続けて上位へ進出。０ハンから逃げ切りを狙った運天を５周回でさばきＶを決めた。

今節はデイの初日で落車してしまい「優勝はいつでもうれしい。けど、今節は落車でファンのみなさんにも仲間にも迷惑をかけた。挽回したいと思っていた」と悔しさもバネになった。

今月２９日からは飯塚ＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」が待っている。「選手権はもちろん目標。ただそれよりも、今節は落車で本当にファンの皆さんに迷惑をかけた。この優勝ぐらいではお返しできないと思っている。これから全走、車券に絡んでいくつもりで頑張りたい」。ファンへの熱い思いを胸に、一走集中の心構えで激走する。