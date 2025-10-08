夫「SMS認証が来たけど…」スマホを盗み見しようとした私、夫からの“静かなる詰問”【ママリ】

落ち込みが隠せない、夫のスマホを見ていることがバレた⁉

旦那さんの携帯をこっそりチェックしてて、見ていることがバレたことある方いますか？



私の場合は、現在里帰り中で、旦那の古い携帯を持ち出して、今の携帯と同期してるアプリを見てチェックしていました。

この前の連休に、旦那がこっちに来た時、俺の古い携帯なんであるの？とバレてしまい、その時は「下の子が勝手に持ってきてた」と誤魔化しました😅



そして昨日、またチェックしててログインとかしようとしてたら、SMS認証が今の携帯に飛んでしまい、旦那からLINEで、「俺の古い携帯からログインしようとしてない？SMS認証が来たんだけど…」と連絡が来てしまいました😅

我ながら、やってしまったー😖これも「子ども達に古い携帯でYouTube見せてるからかな」と言って誤魔化したけど、無理ありますよね？



旦那にかなり怪しまれてるだろうし、こっそりチェックしてることも幻滅されたかなぁ…

旦那の浮気疑惑グレーなものを見てしまってから、不安でチェックをしてしまっていました。自分が見てしまって悪かったこととはいえ、旦那に怪しまれてしまったこと、すごく落ち込んでいます。



皆さんなら気にしないでそのままやり過ごしますか？

落ち込んでいるので、批判はなしでお願いします😖 出典：

qa.mamari.jp

皆さんは夫のスマホを無断で見たことはありますか？経験者もいれば見ないことを決めている人などさまざまな意見があると思います。この記事では夫のスマホを勝手見ていたことがバレてしまったかもしれないと落ち込む投稿者さんの投稿をご紹介します。過去に浮気疑惑があったことから疑心暗鬼にならずにいられない投稿者さんの懺悔を皆さんはどう思いますか？

一度見てしまうと、どうしても気になってしまう夫のスマホ。過去に浮気疑惑があったこともあり、投稿者さんの不安が大きくなるのは無理もありません。



とはいえ、自分が同じようにスマホを定期的に見られていたら、きっといい気持ちはしないですよね。今回のことをきっかけに、疑念を解消し、投稿者さんの心のモヤモヤが晴れるよう、夫婦でしっかり話し合いができるといいですね。

©ママリ

きっと夫にバレてる。でも見ないわけにもいかない！

夫のスマホを見ていることがバレている疑惑に悩む投稿者さんに、ママリユーザーからは共感と経験者の声が寄せられました。

旦那さん完全に気付いてると思います😅でも問い詰めて来ないならそのままにしておきます。でも見ないでおくのは無理なのでこれからも見ると思います（笑 出典：

qa.mamari.jp

バレてるとおもいます😭

今は2段階認証とかになってますしポチポチ適当に押してて認証クリアしちゃうなんてないと思います😭

私なら前にグレーなのを見て不安になってしまったって正直にいいます！ 出典：

qa.mamari.jp

数回バレたことあります😂

私の場合見てるのバレても、なにか怪しいのあった？ってニヤニヤしながら言われて終わりなのでそのまま目の前で携帯チェック続けてます😂

バレてそうですがなにも言ってこないならそのままにして、何か言われたら謝ります😢 出典：

qa.mamari.jp

もし自分が逆の立場なら、「見られているかも」と気づいた時点で、相手にもバレている可能性が高いですよね。どちらにしても、家族を疑ったまま過ごすのは健全な状態とは言えません。



思い切って「見てしまった」と正直に伝え、なぜ疑ってしまったのかを話し合うことで、すれ違いの根本に向き合えるかもしれません。勇気のいることですが、隠し続けるよりも、正直な対話が信頼を取り戻す第一歩です。



どうかお互いの気持ちが少しずつ理解し合え、平和的に解決へと進んでいきますように。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）