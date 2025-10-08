ロッキング・オンが手がける音楽×花火の新イベント RADWIMPS、ミセスらの楽曲が夜空に響く
野外音楽フェスなどを手がける株式会社ロッキング・オン・ジャパンが主催・企画制作を担当した新イベント『rockin'star Carnival（ロッキンスター・カーニバル）』が4日、茨城・国営ひたち海浜公園で初開催されました。
音楽と花火を融合させた新しいエンターテインメントとして開催された今回のイベント。ステージでパフォーマンスを行ったのは、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』や『JAPAN JAM』でクロージングDJを務めるDJ和（かず）さんです。
披露されたのは、RADWIMPSの『前前前世』、SEKAI NO OWARIの『スターライトパレード』、Vaundyさんの『怪獣の花唄』、Official髭男dism の『Pretender』、Mrs. GREEN APPLEの『青と夏』といったJ-ROCKやJ-POPの名曲の数々。これらの楽曲が後方から夜空に舞い上がる約2万発の花火とシンクロし、約2万1000人の観客を盛り上げました（主催者発表）。チケットは必要ですが通常の花火イベントのような座席の指定はなく、好きな場所で観覧可能。日本を代表する花火演出家･花火師たちが、最先端の花火技術を駆使して夜空を作り上げました。