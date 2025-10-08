7人組ガールズグループ・HANAのメジャーデビュー曲『ROSE』が、8日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、累積再生数2億回を突破しました。

『ROSE』は、週間再生数522.2万回を記録し、9位にランクイン。累積再生数は2億300.4万回となり、自身初の累積再生数2億回を突破した作品となりました。女性アーティストの今年度配信楽曲としては最速での累積再生数2億回突破となります。

『ROSE』は、2025/4/2に配信が開始され、2025/4/14付『週間ストリーミングランキング』において、週間再生数1163.4万回で初登場1位を獲得。その後も好順位をキープし、最新10/13付まで27週連続でTOP10入りを記録しています。2025/4/14付の同ランキング初登場から、27週で累積再生数2億回を突破し、Mrs. GREEN APPLE『クスシキ』の26週（2025/10/6付）に次ぐ、今年度配信楽曲では2番目の速さでの累積再生数2億回への到達となりました。

オリコン調べ（2025/10/13付）