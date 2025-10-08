台風２２号、９日朝にかけ八丈島に最接近…「経験したことのない暴風や高波」に最大級の警戒求める

非常に強い台風２２号の接近に伴い、気象庁は８日夕東京・伊豆諸島の八丈町と青ヶ島村に暴風と波浪の特別警報を発表した。

同日夜には同諸島の利島、新島、神津島、三宅、御蔵島の各村を追加した。台風２２号は９日朝にかけて八丈島に最接近する見通し。同庁は「経験したことのないような暴風や高波の恐れがある」として最大級の警戒を求めている。

同庁によると、東京都で台風に伴う暴風と波浪の特別警報が出されるのは、２０１３年の特別警報の運用開始後、初めて。

台風２２号は午後１１時現在、青ヶ島の南西約１４０キロを時速２０キロで北東に進んだ。中心気圧は９４０ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は５０メートル。

伊豆諸島では９日、警報級の暴風や波浪、大雨が見込まれている。９日の最大瞬間風速は、住宅や樹木などの倒壊や走行中のトラックが横転する可能性がある７０メートルと予想されている。同日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、同日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で３００ミリ。

都は８日夜、八丈町と青ヶ島、利島、新島、神津島、三宅、御蔵島の６村に災害救助法の適用を決めた。

一方、フィリピンの東の海上で８日午後、台風２３号が発生した。気象庁によると、１０日に沖縄・大東島地方に接近する恐れがある。８日午後９時現在、日本の南の海上を時速３０キロで北北西に進み、中心気圧は１００２ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は１８メートル。