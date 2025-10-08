Ａぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也、佐野晶哉が８日、ＭＢＳラジオ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」に出演。番組冒頭で、メンバーの草間リチャード敬太が公然わいせつ容疑で逮捕（釈放）され、活動休止となったことを謝罪した。

番組が始まると末澤が「この度はお騒がせしており、申し訳ございません」と謝罪し、佐野も「申し訳ございません」と続いた。

末澤は「ＭＢＳヤングタウンは当面、４人で継続することになりました。みなさんには変わらず、Ａぇ！ｇｒｏｕｐらしい楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守っていただけるとうれしい」と語った。佐野は「僕たちも何がなにやらわかっていない状態で、正直整理も付いていない」と述べた。「きょう現場に入ったら、いつものヤンタンスタッフさんから大量の励ましのお手紙を見せていただいて、ほんまにこんな状況でも前を向いてくれている皆さんの応援が励みになっています。どうなっていくかわからない状況ですけど、必死に前向こうと頑張っていますので、引き続きよろしくお願いします」と涙声で語った。

末澤によると今回の件を受けて「メンバーでいろいろ話し合いはしているんですけど」と明かし、「本当にファンの皆さん、スタッフの皆さんが言葉をいろいろかけてくださって、感謝の気持ちでいっぱいですし、本当にたくさんの方が応援してくださっているというのを身に染みて感じています」と周囲への感謝を口に。「他のレギュラー番組も継続して、いろいろお仕事させていただいているので、前向いてみんなで楽しくやっていきたい。このヤンタンも普段と変わらず、楽しいラジオをお届けできたらと思っていますので、今後ともＡぇ！ｇｏｒｕｐお願いします」と語った。

佐野も「今からジングル流れて、普段通りヤンタン始まりますけど、びっくりするぐらい普通にいきますんで！いろいろ不安な状況多いと思いますけど、この１時間半はいつも通りのＡぇ！ｇｒｏｕｐで、楽しんでいただけるように、今は僕たちに超えに耳を澄ませていただいて。楽しんでいただけたら良いと思います」と、放送をスタートさせた。

同局は草間の活動休止を受け、番組に関して草間以外の４人で通常通りに継続するとしている。