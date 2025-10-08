10月15日(水)「上田と女が吠える夜」身長が小さい女子と大きい女子が大集合
身長が小さい・大きいそれぞれのあるあるに衝撃＆共感の嵐！
私服もスタイリストをつけている手越祐也！その理由とは
「身長が小さい女子＆大きい女子」
洋服の手直しは必須…しかし！大人になってもキッズサイズを着られる！
小学生なのに大人料金を取られる…しかし！冷蔵庫の上も収納スペースとして使える！
◆木村沙織 女子バレー選手が御用達のファストファッションブランドは？
◆映画館で後ろの人が見えているか気になりお尻をずらして座る森泉
◆掘りごたつで食事ができない！？天童よしみの理由に一同驚き
◆CUTIE STREET川本笑瑠・厚底の履きすぎでふくらはぎがアスリート並みに！？
◆しずちゃん・和式トイレについて衝撃の告白でスタジオ騒然！
◆オカリナの苦言！ハイスツールが回っちゃうと自分で戻せないので厄介
◆紅ゆずるは小さい子がかわいく着る萌え袖に憧れる
◆身長が小さいと年齢よりも下に見られがち？
◆今宵、身長が大きい女子の夢を手越祐也が叶える！？
