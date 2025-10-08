紳士服大手のＡＯＫＩは８日、ファッション事業の売上高の７割を占めているビジネスウェアの割合を２０３５年頃に４割に引き下げ、代わりにカジュアルとレディース（女性向け）分野を強化する方針を発表した。

ジャケットなどを着ない「仕事服のカジュアル化」が進んでいることに対応する。

ＡＯＫＩの２０２４年度のファッション事業は、男性用スーツなどのビジネスの売上高が７割を占め、レディースは２割、Ｔシャツなどのカジュアルが１割だった。今後、カジュアルとレディースの割合をそれぞれ３割に増やす方針だ。

このため、カジュアル衣料を多くそろえるブランド「オリヒカ」の店舗を現在の約１１０店から２００店に増やし、約５００店ある「ＡＯＫＩ」ブランドの既存店のうち２００店を改修して商品の入れ替えを進める。

平均単価は下がることが予想されるが、販売点数を増やし、売上高の拡大を目指すとしている。

同日、東京都内で開いた事業戦略発表会で、ＡＯＫＩの青木彰宏会長兼社長は「スーツづくりで培った技術と知見を注ぎ込み、カジュアルとレディースの売り上げを３倍以上に拡大させる」と話した。