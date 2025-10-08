「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025」が8日（水）に行われ、欧州王者のペルージャが日本王者のサントリーサンバーズ大阪にセットカウント3-0で勝利した。

2024-25シーズンの欧州チャンピオンズリーグ優勝チームとして欧州王者の実績を引っさげて来日したペルージャ。大同生命SV.LEAGUE MEN王者のサントリー相手に、7日（火）に行われた試合に続き2連勝を飾った。

7日の第1戦ではほとんど出番のなかったペルージャのキャプテンを務めるセッターのシモーネ・ジャネッリだが、第2戦ではセッターとしてフル出場。多彩なアタッカー陣を活用してサントリーの守備陣を翻弄した。

そのジャネッリは試合後に『フジテレビONE』のインタビューに応じて試合を振り返った。

ジャネッリはまず、「素晴らしい応援ありがとうございました。日本の皆さんがバレーボールに対する愛をすごく持っているということをもちろん知っていて、スター選手を抱えるチームとプレーすることができる今回を楽しみにしてきたんですけど、ファンの皆さんも本当に素晴らしくてとてもいい試合になりました。ありがとうございます」と連日1万4000人以上が詰めかけた観客に感謝を伝えた。

代表シーズン直後、クラブシーズン開幕前の難しい時期での対戦とはなったが、「我々もサントリーもそうですが、シーズン前の大切な時期に自分たちのコンディションを確かめることができましたし、何と言ってもお互いに非常に高いレベルのプレーを皆さんにお見せすることができたんじゃないかなと思います。本当に日本で試合ができて満足しています」と振り返った。

日本王者のサントリーと対戦したペルージャ。ジャネッリはイタリア代表の一員として日本代表とも戦っているが、「日本のバレーボールは代表チームもクラブチームも非常にレベルが高いと思いますし、特にここ近年レベルが上がってきたと感じています。技術面ももちろんフィジカルの面でも強いと思います。ジャンプ力もありますし、プレーも非常にスピーディーで力強いと感じています」と日本バレーのレベルについても語った。

ジャネッリは最後に「温かく我々を迎えてくださって本当にありがとうございます。日本はいつもバレーボール選手に対して温かい気持ちを与えてくれるなと思っています。チームを代表して皆様に感謝申し上げます。どうもありがとうございます」と日本のファンへメッセージを送った。

今シーズンのセリエA男子は19日（日）に開幕。ペルージャは2年ぶりのリーグ王者の座を目指す。