ストリップ劇場で撮った写真に異変。4時27分で止まった古時計が起こす怪現象／ぼくと呪物の奇妙な生活3
『ぼくと呪物の奇妙な生活 闇の契約編』（田中俊行：原案、オオイシヒロト：漫画/竹書房）第19回【全22回】
【漫画】『ぼくと呪物の奇妙な生活（1〜3巻）』を第1回から読む
怪談師として活動している田中俊行はある日、イベント終わりにファンから手紙と1体の人形をプレゼントされた。その手紙には、とある介護施設でその人形を可愛がった施設の利用者達が、何故か次々に亡くなっているという恐ろしいいわくが綴られていた。もし自分以外の人が知らずにこの人形を手にしたら、その人に呪いが降りかるかもしれないと思った田中は、その人形を“チャーミー”と名付け、同じような行き先が見つからない呪物たちを収集することを決意する。呪物コレクター・田中俊行の怪異に満ちた呪物蒐集の日々を漫画化した『ぼくと呪物の奇妙な生活 呪物コレクター誕生秘話編』を再連載！ さらに同シリーズ第2弾『ぼくと呪物の奇妙な生活 最恐呪物蒐集編』、第3弾『ぼくと呪物の奇妙な生活 闇の契約編』より新たなエピソードを追加してお届けいたします。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
