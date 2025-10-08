鈴木愛理＆八木勇征、推しが“一生上司”or“1日恋人”の答えは？「絶対いい日じゃないですか」
歌手の鈴木愛理とFANTASTICSの八木勇征が10月8日、都内で開催されたドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」記者会見に、かなで（3時のヒロイン）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）、ミチとともに出席。推しに関する2択の質問に答えた。
【写真】笑顔がかわいい主演の鈴木愛理
本作は、2023年10月に放送されたドラマ『推しが上司になりまして』のシリーズ第2弾。原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなる。
前作に続いて主演を務める鈴木は「今回やるってなった時に、まず2回目ができるというのはすごくうれしさでいっぱいだった」とした上で、「違う推し方をしなければいけないなということで、今回はオリジナル作品になるので、どういう風な感じで進めていきますかという段階から少し打ち合わせにも入らせてもらった」と告白。そして「前回が推しのメンバーカラーが黄色だったんですけど、カラーを変えるだけでも、ファンの方って推しに似るというか、カラーによって推しのファンの方のイメージもすごく違うという印象があったので、『カラー変えた方がいいんじゃないですか』という提案をさせてもらったんですけど、そこがすごく役作りしやすかった」と自身の提案で推しのメンバーカラーが前作とは変わったことを明かした。
また、鈴木演じる愛衣の最推しで、愛衣の上司となる年下イケメン・氷室／高代旬役の八木は「僕も（前作に）片寄（涼太）さんが出演されていたのを見ていた」とし、「役どころが違えば人も違うので、見てくださる人に受け入れてもらえるかなという不安はちょっとはあった」と吐露。続けて「でもやってみて、僕が見ていたものとは全く違うものになっているし、現場現場で生まれる新しいものだったりとかもたくさんあったので、そこはやっていく内に自然と解消されていたなと思います」と不安が解消された経緯を語った。
さらに、実際に「推しが一生上司」もしくは「推しが1日恋人」だったらどちらがいいか、という話題になると、鈴木が「1日推しの恋人になったら、その日が忘れられなすぎて一生独身になりそう」とコメント。推しの恋人として過ごす1日について「絶対いい日じゃないですか」と期待しながらも、「ちょっと片隅で、『これもなんか営業なのかな』みたいな。『今日、私の恋人だけどこれもパフォーマンスかな』とか思ったら、すっごい虚しい気持ちになりそう」と妄想した。
一方、「推しが一生上司」を希望した八木は「一生推しが上司ということは、その職場にずっといるわけじゃないですか。それが原動力になって、自分自身に良いことしかないなと思います」と分析。「エネルギーが溢れるし、仕事も意欲的になるし、自分にとってプラスしかない」と推しの存在が自身に与える影響を考察していた。
ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』は、テレビ東京系にて10月8日より毎週水曜24時30分放送。
