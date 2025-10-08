Googleスマホ「Pixel 6」シリーズの一部におサイフケータイなどのFeliCaが利用できない不具合が発生！修正するソフトウェア更新を提供開始
|Pixel 6およびPixel 6 Pro、Pixel 6aの一部におサイフケータイなどのFeliCaが利用できない不具合が発生！
Googleは3日（現地時間）、同社が「Made by Google」として自社ブランドで展開している「Pixel」シリーズのうちの「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」、「Pixel 6a」の一部の製品においておサイフケータイなどの非接触IC機能「FeliCa」が正常に動作しない場合があるとお知らせしています。
また同社は7日（現地時間）、この不具合を修正するソフトウェア更新を2025年10月7日（火）より提供開始したとお知らせしています。更新は「設定」→「システム」→「セキュリティとプライバシー」→「システムとアップデート」→「Google Play システム アップデート」→「アップデートを確認」から行い、アップデート完了後は再起動が必要となっています。
なお、再起動後に再び同じ手順でGoogle Play システムアップデートを確認すると、別のアップデートが表示される場合がありますが、その際は同様にアップデートと再起動を繰り返すように案内しています。同社では今回の不具合によって利用者には多大なる迷惑をかけたとして深く謝罪するということです。
Pixel 6およびPixel 6 Pro、Pixel 6aはともにGoogleがPixelスマホ向けに独自カスタマイズしたチップセット（SoC）である「Google Tensor」を初めて搭載して高い性能を備えたGoogleのフラッグシップモデルとその廉価モデルで、Pixel 6およびPixel 6 Proは2021年10月に、Pixel 6aは2022年7月に発売されました。
また各機種ともにFeliCaを搭載しており、おサイフケータイなどの機能が利用できていますが、そんなFeliCaの機能が今回、一部の製品で利用できなくなる不具合が発生しました。不具合を修正するソフトウェア更新が提供されましたが、ソフトウェア更新はシステムではなくGoogle Play システムのアップデートとなっているため、システムのソフトウェア更新とは操作方法が異なるほか、ビルド番号は変更されないのでご注意ください。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Google Pixel 6 関連記事一覧 - S-MAX
・Google Pixel 6 Pro 関連記事一覧 - S-MAX
・Google Pixel 6a 関連記事一覧 - S-MAX
・Google Pixel 6 シリーズにおける Felica 機能の不具合に関するお知らせ (修正プログラム配信に関して） - Google Pixel コミュニティ
・Google ストアでは Google のデバイスやアクセサリをご購入いただけます