「お顔が全然違うー!!」28kg減で話題の元AKB48、ダイエット成功法を紹介！ 「劇的ビフォーアフター」
元AKB48でタレントの河西智美さんは10月7日、自身のInstagramを更新。7つのダイエット成功法を明かし、話題となっています。
【写真＆動画】河西智美の7つのダイエット成功法
ファンからは「もう本当に尊敬」「まさに努力の塊！」「参考になる〜」「劇的ビフォーアフター」「お顔が全然違うー!!」などの声が。ほかにも「自転車智ちゃんレアで胸熱でしたww」「ママチャリ乗ってる人でこんな可愛いママは初めて見たよ」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】河西智美の7つのダイエット成功法
「まさに努力の塊！」河西さんは「産後ダイエットリールにたくさんのメッセージありがとうございました」とつづり、7枚の写真と2本の動画を公開。「『どんなダイエット法をしたの？』と、たくさん質問を頂いたので私が今も実践していることをまとめました」とあるように、7つのダイエット成功法を紹介しています。「本気のマインドセット」「なりたい自分をイメージする」などの精神的なものから「なるべく自炊」「なるべく移動は歩きor自転車」などの実践的なものまで、あらゆる事に取り組んだようです。
25kg増から28kg減のダイエットに成功5日の投稿で、25kg増から28kg減の産後ダイエットに成功したことを明かした河西さん。ファンからは「成功おめでとう」「生き方がイケメンでほんと好き！」といった声が寄せられ、大きな反響を呼んでいました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)