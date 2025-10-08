スポニチ

　日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）が自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハムの伊藤大海（28）の沢村賞受賞に向けて、令和版の選考基準へ修正を提案した。

　＜現状の選考基準7項目と伊藤大海の最終成績の比較＞

　（1）登板試合数　25試合以上　→　27試合（クリア）

　（2）完投試合数　10試合以上　→　6試合

　（3）勝利数　15勝以上　→　14勝

　（4）勝率　6割以上　→　・636(クリア)

　（5）投球回数　200イニング以上　→　196回2/3

　（6）奪三振　150個以上　→　195個（クリア）

　（7）防御率　2・50以下　→　2・52

　岩本氏は完投数と投球回数については「今の野球はメジャーもクオリティースタートがスタイルの中で令和に合った（基準の）見直しがあっていい」と主張した。

　この基準が見直されると、伊藤は7項目中5項目で基準に到達する。

　岩村氏は「今までも基準に達してなくても獲った人いる。（伊藤は）優勝争いの厳しい試合で投げ続けた。選考委員会の熟考の対象になるんじゃないかな」と、伊藤の沢村賞獲得を後押しした。

　