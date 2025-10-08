日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）が自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハムの伊藤大海（28）の沢村賞受賞に向けて、令和版の選考基準へ修正を提案した。

＜現状の選考基準7項目と伊藤大海の最終成績の比較＞

（1）登板試合数 25試合以上 → 27試合（クリア）

（2）完投試合数 10試合以上 → 6試合

（3）勝利数 15勝以上 → 14勝

（4）勝率 6割以上 → ・636(クリア)

（5）投球回数 200イニング以上 → 196回2/3

（6）奪三振 150個以上 → 195個（クリア）

（7）防御率 2・50以下 → 2・52

岩本氏は完投数と投球回数については「今の野球はメジャーもクオリティースタートがスタイルの中で令和に合った（基準の）見直しがあっていい」と主張した。

この基準が見直されると、伊藤は7項目中5項目で基準に到達する。

岩村氏は「今までも基準に達してなくても獲った人いる。（伊藤は）優勝争いの厳しい試合で投げ続けた。選考委員会の熟考の対象になるんじゃないかな」と、伊藤の沢村賞獲得を後押しした。