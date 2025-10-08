Aぇ! group末澤誠也＆佐野晶哉、草間リチャード敬太の逮捕受け謝罪「僕たちも本当に何が何だかわかってない状態」
【モデルプレス＝2025/10/08】Aぇ! groupの末澤誠也と佐野晶哉が8日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。草間リチャード敬太の逮捕・活動休止を受け謝罪した。
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
放送が始まると末澤は「この度は、お騒がしており大変申し訳ございません」と謝罪し、「この『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』は当面4人で継続していくことになりました」と説明。「皆さんには変わらずAぇ! groupらしい楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守っていただけると嬉しいと思います」と伝えた。
佐野は「僕たちも本当に何が何だかわかってない状態で、正直まだ整理もついてない状態」としつつ、「今日現場に入ったら、いつものヤンタンスタッフさんから大量の励ましのお便りを見せていただけて、ほんまにこんな状況でも前を向いてくれてる皆さんの応援が励みになってます」とファンへ感謝。「どうなっていくかわからない状況ですけど、必死に前向こうと頑張ってますので、引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。
さらに末澤は「僕たちも色々話し合いはしてるんですけども、本当にファンの皆さんだったり、スタッフの皆さんが言葉を色々かけてくださっていて、本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、たくさんの方が応援してくださってるなというのはすごく身に染みて感じてます」とコメント。佐野は「今からジングル流れて、普段通りヤンタン始まりますけど、びっくりするぐらい普通に行きますんで」とし、「色々不安な状況多いと思いますけど、この1時間半はいつも通りのAぇ! groupで楽しんでいただけるように、ぜひ今は僕たちの声に耳を澄ましていただいて。もう聞きながら寝てもええから。楽しんでいただけたらと思います」と優しく伝えていた。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
◆末澤誠也＆佐野晶哉、草間リチャード敬太の逮捕受け謝罪
放送が始まると末澤は「この度は、お騒がしており大変申し訳ございません」と謝罪し、「この『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』は当面4人で継続していくことになりました」と説明。「皆さんには変わらずAぇ! groupらしい楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守っていただけると嬉しいと思います」と伝えた。
さらに末澤は「僕たちも色々話し合いはしてるんですけども、本当にファンの皆さんだったり、スタッフの皆さんが言葉を色々かけてくださっていて、本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、たくさんの方が応援してくださってるなというのはすごく身に染みて感じてます」とコメント。佐野は「今からジングル流れて、普段通りヤンタン始まりますけど、びっくりするぐらい普通に行きますんで」とし、「色々不安な状況多いと思いますけど、この1時間半はいつも通りのAぇ! groupで楽しんでいただけるように、ぜひ今は僕たちの声に耳を澄ましていただいて。もう聞きながら寝てもええから。楽しんでいただけたらと思います」と優しく伝えていた。
◆草間リチャード敬太、公然わいせつの疑いで逮捕
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】