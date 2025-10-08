柏は１―３で川崎に完敗も、ロドリゲス監督「まだ９０分しか終わっていない」…ルヴァン杯準決勝第１戦

◆ＹＢＣルヴァン杯準決勝第１戦 川崎３―１柏（８日・Ｕ等々力）

柏は前半に喫した不用意な２失点が響き、８月１７日のリーグ・岡山戦（１●２）以来、公式戦１０試合ぶりの黒星となった。ハーフタイムに杉岡、ジエゴ、原川に代え、三丸、山之内、戸嶋を入れて３人を交代して流れを引き戻すと、後半１７分にＭＦ小泉佳穂が頭で１点を返したが、同４０分に痛恨の３失点目を喫した。シュート数は１７対９と押し込んだが、攻守ともにゴール前で勝負強さを欠いた。

リカルドロドリゲス監督は試合後の会見で、「前半は正直いいプレーがチームとしてできていなかった。簡単な形で２失点をしてしまい、我々自身で試合を難しくしてしまった。ハーフタイムに（３枚）切ったカードの効果もあって、後半スタートからいいプレーが３５分ほどできていた。同点に追いつくチャンスが多数あった。ただ、その後、終盤にいいプレーが続かずに、３失点目をして難しくしてしまったが、１８０分の試合のうちのまだ９０分しか終わっていない。第２戦ホームで我々サポーターの力を借りながら、逆転して決勝への進出を目指したい」と顔を上げた。

ハーフタイムの３人の交代について問われると、指揮官は「攻撃的にプレーするための３枚交代した。右サイドに山之内を投入して、より深い位置を取りたいという意図があった。ジエゴは右サイドでできることをしてくれているが、やはり慣れていない。サチロウ（戸嶋）、そして三丸もより攻撃的にコントロールしながら相手陣地に押し込む狙いをもって、投入した」と説明した。