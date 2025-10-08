モデルでタレントのアンミカ（53）が、8日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」（後7・00）に出演し、テレビで大ブレークしたいきさつを明かした。

極貧ながらも、母のポジティブな明るさに包まれて育ったアンミカ。母から掛けられた「ミカちゃんは手足がスラっとして長いから、モデル向きやね」という言葉を励みに、小学校低学年にしてモデルの夢を持ったという。鳴かず飛ばずの年月を過ごしながら、パリでモデル事務所に猛アタックするなど、抜群の行動力で夢へとまい進。ドイツ人の有名ファッションカメラマンに声を掛けられ、撮影した広告写真が海外で受賞し、大きな話題になった。93年、ついに念願のパリコレに出演。20歳の時だった。

トップモデルのアンミカが、なぜテレビに進出することになったのか。その足がかりは、素人の悩み相談に乗る関西のローカル番組だった。相談員として“お試し”で抜擢。西川きよしらベテランが多い中、若者目線で小気味よい切り口のコメントがウケ、レギュラーに昇格した。その後、関西でトーク番組の出演が急増し、37歳で東京の番組で初レギュラーを獲得した。

当時は事務所の意向で、関西弁を封印していたが、それに異を唱える人物がいた。ピーターこと池畑慎之介の誕生日会で会った、タレントのマツコ・デラックスだった。関西弁でキレのいいトークをするアンミカに、「関西弁を使った方が絶対いいわよ。テレビもそれで出なさい」と助言を送ったという。

その後、アンミカは在京局の番組でも関西弁のマシンガントークを解禁した。「後日、マツコさんがご自身の番組に呼んでくれて、通販がお好きだということで、“ここで模擬通販みたいな感じでやってみて？”って言うので、関西弁で…その当時、通販をスタートしていたんで、お話したら、“その方がええよ”と言ってくださったんです」と振り返った。

すると、他の番組からも関西弁でのトークが求められるようになり、「一気に仕事が増えたんですよ」と告白。スタジオにはどよめきが広がった。