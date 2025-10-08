俳優の柳沢慎吾さん（63）にインタビュー。今年9月、芸歴47年目にして初めての単独ライブ『THE 柳沢慎吾劇場』を開催。さらに、来年1月からは東京、愛知、大阪の3都市でをライブツアーを行う柳沢さんに、初単独ライブの感想や、来年のツアーに向けての意気込みを伺いました。

■「もうみんな飽きてんじゃねぇかなと思っているんですよ」

芸歴47年目の柳沢さんは、初単独ライブ『THE 柳沢慎吾劇場』を9月21日、22日の二日間、東京・有楽町朝日ホールで開催。ライブでは、柳沢さんの代名詞と言える、警察に密着した番組の場面を再現する『ひとり警察24時』や、高校野球の試合を再現する『ひとり甲子園』などのパフォーマンスを披露しました。

――初めて単独ライブを開催することになった経緯を教えてください。

今までやってきたことをみなさんに見てもらおうかなと思って。テレビだけじゃなくて、動画では勝手に上がっちゃってるんだけど、そういうのじゃなくて、全てにおいて、生で見てもらいたいなと思った。

――実際にお客さんを前にパフォーマンスをしていかがでしたか。

すごかったですよ。テレビの収録とはまた全然違う。最初から泣いている人いたね。え、登場してきたのに泣いてるし、『警察』やっても泣いてるし、休憩して『高校野球』やってても泣いてるし、あれそんな泣くことじゃないんだけど、いろいろやってたらハンカチで押さえて、泣いてくれてる人がいたよ。

――それだけ熱烈なファンの方が集まったということですね。

そうかな。“感動”か、“もうやめて”ってことかな。“もうやめて！ もうやめて！”って。でもね、本当に温かかったね。みんなも言ってくれたもん、すごいよねって。（追加公演の）22日なんかもう、お客さんのところに行ったらもう“キャー”って、“慎吾ちゃーん”って囲まれて引っ張られて。アイドルみたいって。

同じ世代で、年齢層が高いんですけど。若い人もいたけど、同じ世代でずっと見てくれた人。昔から見てくれた人っていう。一緒にね、いい時代も経験した人たちが、もう子供も大きくなって、手が離れて、そして見に来てくれる。本当にすごくうれしい感じ。

お客さん盛り上げてくれるのよ。『警察』とか『甲子園』もそうだけど、「ちょっとこれから警察をやろうかなと思う」って言ったら“うわぁー！！！”って。そんなにすごいのと思って。俺はYouTubeとか動画に上がってるから、もうみんな飽きてんじゃねぇかなと思っているんですよ。

でも、みんなに聞いたら“生で見たい”って言われまして。だって高校野球もね、「それでは夏の全国高等学校野球選手権大会、横浜高校」、“わぁーー！！！”って。「え、横浜高校って言っただけでこんなにウケるのかな」と思って、マジですかみたいな。ちょっと違った、雰囲気がやっぱり。

■初単独ライブを終え「20代、30代だとダメ。今だからいいのかな」

――柳沢さんを見たいという方が集まったので、ライブは大盛り上がりだったのですね。

でもみんな、制作会社の人は“あんまり押さないでくださいね”って。1日目はいいですよ。（初日の）21日は押しても10分ぐらいならいいんですけど、2日目はセットを壊してやらなきゃいけないので、本当に10分押しも結構まずいんですって言ったんですよ。

だから1日目はね、2時間10分か15分で終わりました。まぁ1本目はセットそのままだから。22日、「おはようございます」って言ったら、スタッフが入ってきて“慎吾さん、今日絶対押さないでくださいね。1回セットぶっ壊さないといけないから。絶対ですよ、5分、10分押しはまずいですからね”。

■舞台裏の様子を再現「お客が待ってるじゃん！ 柳沢を見に」

で、始まりました。テンション上がっちゃうのよ。お客さんが“うわっー！”って言ってね。（パフォーマンスを）もう1回、頭からそのシーンをやるのよ。同じことを3回やってもお客さんは手をたたいて喜ぶ。ホントはそこからやればいいのよ、ウケたところからやればいいんだけど、頭からいっちゃうんで、芝居の流れがあるので、途中からはできない。頭からやるとみんな“え、頭からやるの”みたいな。

みんな時計をチラチラ気にしだして。（ステージから見えるモニターの）下の方には“限界です”って流れるんですよ、文字が。大きく“限界です”って。で、まだやってると、次は“もう限界です”って。“もう”がつくのよ、2つあるのよ。“限界です”と“もう限界です”。あと、もう最後“やめて”って。あれが流れた時はもう完全にダメですよ。でも終わった後に帰ろうと思ったら“アンコール”ってお客さん。好きな歌を歌って戻って来たら“アンコール”ってきちゃったんで、行こうかなと思ったら（服を）引っ張るのよ、スタッフが。“行っちゃダメ！”って。

「なんで、お客が待ってるじゃん！ 柳沢を見に」、“もうお願いします！”。振りほどいて行こうとしたら、パッと見たらヘルメットと作業服とトンカチを持っている大道具、美術さんが待機してたんです、10人ぐらい。これからセットを壊さないといけないから。気付いたのよ、「あ、ここで出て行っちゃダメだな」って俺も大人よ。

何となく雰囲気的に“もうやめろ”っていうのが伝わるの。これが20代30代だったら「行っちゃうよ！！」ってなるのよ。「行くぞ！」ってなっちゃうけど、そこは大人。60歳を超えた大人だから、雰囲気的にみんながもう行っちゃダメよってなった時に、「およよょょ〜」って。

それでもアンコールはやまなかった。ありがたかったね。思うんだけど、20代、30代だとダメだと思う。今だからいいのかなと。

■来年ツアーへ向け「もっとこうしてああしたいってどんどん生まれる」

9月の初単独ライブで来年1月からライブツアーを行うことを発表した柳沢さん。『THE 柳沢慎吾劇場 東京・愛知・大阪 三大都市 大捜査網ツアー』と銘打たれたライブツアーは、東京、愛知、大阪の3会場を巡る予定で、ツアーの初日となる東京公演は1月10日、“110番の日”に行われます。

――柳沢さんの中で、一番お気に入りのパフォーマンスや、あまりやらないけど、実はこれ好きというパフォーマンスはありますか。

今度やる。多分リアルタイム（なネタ）でしょうね。1月10日だから、ドンピシャリアルタイムがあるんです。でも外れるかなと思ったけど意外にね、ウケてくれるのよ。あったかいから、すごく。多分これは自信があると思う。これを多分3、4回見てもたぶんじわじわくると思う。多分これは絶対、もうこれ外したらもうやめる。

――そこまでの覚悟でやるパフォーマンスがあるんですね。

多分お客さんもわかるんですよ。こうなるだろうなって。今度はカメラマンの人と打ち合わせして、映像で見せる笑い。映像で見せる笑いっていうのも知ったんで、自分もやるんだけど映像、アングルでお客さんを笑わす。しかもテレビを見た人はもうわかる。それを見たら“あ、なるほどね。この映像ね”っていうのをわかるように。もっとこうしてああしたいってどんどん生まれるんだよね。できることなら全部やりたいぐらいだもんね。全てにおいて。

――ライブの公演時間の2時間でそれを詰め込むんですね。

いや、多分15分延びると思うけどね。大変ですけど、でも大阪と愛知だけじゃなくてね。九州の方にも行ってみたいなって思うし、いろんなとこ行ってみたいよね。

柳沢さんが来年1月から行うツアーは、1月10日に東京・有楽町よみうりホール、1月31日に大阪・森ノ宮ピロティホール、2月8日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホールで行われます。