「ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１」（８日、大井）

３冠馬誕生に待ったをかけたのは３番人気のナルカミ。マイペースの逃げで主役を完封。怒濤（どとう）の４連勝で同世代の頂点に立ち、「第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」（１１月３日・船橋）への優先出走権も獲得した。史上初の“３冠”を目指した単勝１・９倍のナチュラルライズは、２番手から猛然と追いかけたが３馬身差届かなかった。さらに９馬身差の３着に２番人気のルクソールカフェが入り、ＪＲＡ勢が上位独占。堅い決着となった。

派手なアクションはなかった。大逆転で世代トップの座を射止めたナルカミの馬上で、戸崎圭は力強く左手を握りしめた後、右手で相棒の首筋を軽くポンと叩いて勝利の余韻に浸った。

内めの５番枠から好スタート。「もまれた競馬をしたことがないので、極力それは避けたかったからね」と主戦。楽に主導権を奪うと、終始１、２馬身のセーフティーリード。３コーナー過ぎで外からナチュラルライズが上昇開始。４角手前では後続を引き離し、直線はまさにマッチレース。相手が猛然と追いかけてくるが、ほぼ馬なりのまま応戦。左ステッキ一発に瞬時に反応を返すと、グーンと差を広げて、最後は３馬身突き放した。

元・大井所属の戸崎圭にとっては知り尽くしたコース。前身のジャパンダートダービーから通算３勝目は、１６年キョウエイギア以来のＶ。古巣での重賞Ｖも２０年東京盃（ジャスティン）以来５年ぶり。「昨年は同じ（田中博）厩舎の馬で２着だったので、今年は勝てて良かった」と満面の笑みがこぼれた。

そう、昨年はミッキーファイトで世界のフォーエバーヤングに挑みながら、１馬身１／４差の２着と跳ね返された。田中博師にとってもリベンジのかかる一戦だった。師は「このメンバーでも、スムーズな競馬できればやれると思っていました。４コーナー手前の手応えで、だいたい大丈夫だと思いました」と喜びを全開。アロヒアリイで惨敗した先週の凱旋門賞でのショックも吹き払った。

これで６戦５勝。前走の不来方賞では課題の左回りも克服して今回で４連勝。「精神面の高ぶりをいい方へ出せるように努めてきました。これだけ強いレースをしてくれたら次も大きなところ。どこになるかはオーナーと相談して」。ダート重賞７勝の名馬レモンポップが引退した今、帝王賞を制したミッキーファイトに続き、厩舎には真新しい看板が上がった。