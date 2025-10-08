ツーハッチの新作ノンワイヤーブラ「エクラフルール」で叶える上品フェミニン♡

上品さとフェミニンさを兼ね備えたノンワイヤーブラをお探しの方に朗報です。インナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』から、「モーニングルーティンシリーズ」の新作《エクラフルールブラ＆ショーツ》が登場しました。フリージアの花をイメージした繊細なレースが、まるで咲き誇る花々のように胸元を彩ります。見た目の美しさだけでなく、快適な着心地と補整力にもこだわった自信作です。

ツーハッチのノンワイヤーブラがさらに進化

厚手のパッドがバストを自然に持ち上げ、ふっくらとした美しいデコルテをメイク。ノンワイヤーながらもしっかりとしたホールド感で、1日中快適なつけ心地を実現します。

脇高設計によってバストの横流れを防ぎ、すっきりとしたシルエットをキープ。

デザインはアンダー部分にあしらわれた繊細なレースと小さなリボンが特徴で、上品な可愛らしさを演出してくれます。

エクラフルールブラの3つの魅力ポイント

【Point1】中央のゴム構造により、崩れやすいI字谷間を長時間キープ。自然で美しいラインをキープします。

【Point2】安定感抜群のWストラップ設計で、ボリュームのあるバストも高い位置でしっかりサポート。

【Point3】ショーツのサイドには隠しゴムを採用し、フェイクリボンがほどけても安心。好みに合わせてカットして着用できるのも嬉しいポイントです♡

豊富なカラーバリエーションで自分らしく

価格：4,880円（税込）



カラーは「アンティークローズ」「パウダーブルー」「ヌードブラック」の3色展開。

どのカラーも肌なじみがよく、季節を問わず楽しめます。サイズはA70～F75まで幅広く対応しており、自分にぴったりの1着が見つかります。

新しい自分に出会えるランジェリー♡

毎日のインナーを変えるだけで、気分も姿勢も自然と上向きに。ツーハッチの《エクラフルールブラ＆ショーツ》は、忙しい日常の中でも“女性であることを楽しむ”きっかけをくれるアイテムです。

ノンワイヤーとは思えない美しいシルエットで、自信をまとって新しい季節を迎えてみませんか？♪