交通事故捜査に挑戦！中学生が警察学校で職場体験「将来警察関係の仕事をしてみたい」新潟
10月8日、中学生が警察学校で職場体験を行い、交通事故捜査などに挑戦しました。
警察官の制服をまとい、引き締まった表情を見せる生徒たち。
新潟市西区の県警察学校で行われた職場体験には、黒埼中学校の2年生8人が参加しました。
まず、生徒は飲酒運転による事故の発生を想定し、交通事故捜査に挑戦です。目撃者から情報を集め、呼気検査を行うなど捜査の方法を学びました。
【生徒】
「飲酒運転は自分だけではなく、ほかの人にも迷惑がかかるので、今後は絶対にしないでください」
最後は教わった動きを全員で披露しました。
【生徒】
「警察はあまり関わったことがなかったが、かっこよかった。ちょっとだけなってみたいなと思った」
【生徒】
「みんな憧れがあって入っていて、自分も警察関係の仕事をしてみたいと思った」
【新潟県警察学校 左京秀明 学校長】
「これまでアプローチをしてこなかった中学生・高校生に特化した職場体験をしてもらい、職業選択の一つとして皆さんに考えてもらえればと考えている」
生徒たちは警察の仕事への理解を深め、将来の職業について考えていました。