俳優結木滉星（30）が8日、都内で行われた日本テレビ系連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（10月8日開始、水曜午後10時）初回OA直前制作発表会見に出席し、共演する佐野勇斗（27）との“アドリブ合戦”エピソードを明かした。

序盤から2人でのシーンが多かったといい、佐野が「全シーンでアドリブを入れていて。それが滉星がふざけすぎるから。台本にないことばっかやるんですよ。NG、NGで撮影が大変で」と暴露。結木は「いやいやそっちでしょ」とツッコミつつ「自分は制御していましたからね。（佐野が）やりすぎるから。でも結構（本編にも）採用されていたよね」と明かした。

佐野は第1話の2人で箱を運ぶシーンでは結木のミスで「あるものが転げ落ちたりしていて」と語り、「誘拐する時に（自分が）箱に入っていっちゃいそうになるのも滉星の差し金です」とニヤリ。結木は「いやいや（佐野が）勝手に入っていったのでたたいちゃいました」と語った。そのシーンも使われているといい、2人は「アドリブなのでぜひ見てください」と呼びかけていた。

会見には佐野とダブル主演の桜田ひよりのほか、ファーストサマーウイカ、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也も登壇した。ドラマは完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。佐野演じる誘拐犯と、人質となる桜田演じる大企業の社長令嬢が逃避行を始め、思わぬ事態に巻き込まれていくヒューマンサスペンスドラマとなっている。