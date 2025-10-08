俳優結木滉星（30）が8日、都内で行われた日本テレビ系連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（10月8日開始、水曜午後10時）初回OA直前制作発表会見に出席し、共演する佐野勇斗（27）のビジュアルを絶賛した。

ドラマ内容にかけて「誘拐したい人」を語るトークで、結木は佐野を指名。「好きなんですよ。かっこいいんです。毎日見ていても飽きないんですよ、この顔」と褒めちぎり、佐野からは「ちょっとやめて」とやや引かれる事態に。結木は「いや、恋愛感情とかはないですよ」と弁明して笑わせつつ「男としてもかっこいいなと思います」とたたえ、佐野も「ありがとう〜」と応じていた。

2人は同じ所属事務所で、世代も重なっていることから仲が良い。佐野も誘拐したい人に結木を挙げ、結木がスーパー戦隊作品に出ていたことから「やっぱり変身して戦えますからね。強いので」と笑顔で話していた。

会見には佐野とダブル主演の桜田ひよりのほか、ファーストサマーウイカ、加藤千尋、松尾諭、山口馬木也も登壇した。ドラマは完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。佐野演じる誘拐犯と、人質となる桜田演じる大企業の社長令嬢が逃避行を始め、思わぬ事態に巻き込まれていくヒューマンサスペンスドラマとなっている。