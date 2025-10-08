※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。



妊婦検診に同行した夫は、エコーを見て「すげー」と大興奮。これから始まるであろうつわりの大変さを聞いて驚くも、医師の「旦那さんがしっかりサポートしてくださいね」という言葉に「頑張ります」と返すのだった。



先生からつわりに関する話を聞き、不安になる妻。それでも夫は、「個人差がある」「俺も頑張るから！」と前向きに励まします。そうして、本格的につわりの時期を迎えて…？(おにぎり2525)