※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話を繰り返し、授業でも大暴走！ 注目を集める実習生・川合や、川合に好意を抱く三村の存在が岡田の苛立ちを募らせ、ついには川合に心ない言葉を浴びせる。真山が誤解を否定したことで、川合に彼氏がいると知った岡田はますます怒りを増幅させる。やがて自身の彼氏に結婚を迫り「私のほうが幸せ！」と確信。さらに授業では音楽とは無関係の、自身に関する抜き打ちテストを配布し、生徒を困惑させるのだった。



■テストの出来はいかに…？

■生徒たちは誰も話を聞いていない!? だったら…！■ピリついた授業の中…衝撃のハプニング発生！岡田自身にまつわる問題ばかりの抜き打ちテスト――予想どおり生徒たちの成績は散々な結果に終わりました。苛立ちを募らせた岡田は「もっと厳しく指導しなければ」と決意を固めます。ところが、授業中に体調を崩す生徒が現れます。今にも倒れそうな生徒を前に、果たして岡田はどう動くのでしょうか――。(スズ)