◆バレーボール男子 国際親善試合 第２日（８日、東京・有明アリーナ）

世界最高峰リーグのイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャと、大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーの対戦が７日に続き行われ、ペルージャが３―０で連勝した。

日本代表主将の石川祐希は３セット（Ｓ）いずれも途中出場。第１Ｓでは３枚ブロックをかわすなど、見せ場を作った。「たくさんの方に注目していただけた試合になった。初めてのことが多く、心に残った２日間だった」と親善試合を振り返った。

イタリアからの来日は試合前日の６日。そのまま練習を行い、２連戦をこなした。「選手として（コンディションを）整えるのは難しい」と話した。先月２８日まで行われた世界選手権からも期間が短く、代表選手たちにとっては過密スケジュールを余儀なくされた。「２日連続じゃなくて、１日挟んでやるとかだと選手としてはコンディションが整って、いいパフォーマンスが見せられる」と今後、同様の試合が行われる際のスケジュール問題に提言をした。同カードでの試合は来年、イタリアでの開催を予定している。

◆国際親善試合 サントリーとペルージャは１月に２６年１２月末までのパートナーシップ契約を締結。「Ｑｏｏ１０ ワールドチャレンジシリーズ」は７、８日に１万５０００人収容の有明アリーナで初開催。観戦チケットはチームと同じホテルに泊まれるなど特典が付く１口１００万円のプレミアム体験ツアーから５０００円のものまで開幕前に完売。今大会限定のオリジナルユニホームも制作。２６年にはイタリアでも開催予定。