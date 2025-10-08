ラグビー日本代表のＣＴＢ池田悠希（ＢＲ東京）が８日、オンライン取材に応じた。日本が準優勝した９月のパシフィック・ネーションズカップ（ＰＮＣ）では、決勝のフィジー戦で初キャップを獲得。「キャップを取るまでにたくさんの人にサポートしてもらっていたので、感謝の気持ちでいっぱい」と振り返った。

１８７センチ、１００キロの大型ＣＴＢ。８月の合宿中に一度ケガで離脱したが、チーム事情によりＰＮＣ決勝直前に再び招集された。「チャンスがないと思っていたので、うれしかった」と臨んだ一戦は、持ち前のボールキャリーの力強さを披露。敗れはしたが「自分の強みを発揮して貢献しようと思っていた。いい形でキャリーできてよかった」と手応えにうなずいた。

ＣＴＢライリー（埼玉）など負傷者が続いた中、格上フィジーに２７―３３の惜敗。ＳＨ福田健太（東京ＳＧ）は「タフな状況でみんなが役割を遂行してフィジー戦を戦えたのは、一つステップアップできた試合だった」と振り返った。戦術や１人１人の役割が明確となり、コミュニケーションの質が上がっていると言い「１週間を通して、週末（試合）のプランがクリアになって臨めている」。チームコンセプト「超速ラグビー」の浸透を強調した。

今秋は、２５日のオーストラリア戦（国立）から南アフリカ、アイルランドとかつての伝統的強豪国との試合が続く。福田は「チームとして、ＰＮＣで学んだことを生かしていくことが大事」と言い、池田も「強豪国から勝利が求められる試合が続く。すごい選手が多いと思うけど、その中で強みを発揮できるか、ステップアップできるかチャレンジしたい」と気持ちを高めた。