作家の村上春樹さん（76）が8日、イタリアで出版された優れた日本文学の著者と翻訳者に贈られる『第4回日伊ことばの架け橋賞』の授賞式に登壇。多くの日本の小説が海外で翻訳されていることについて喜びを明かしました。

2022年に創設され、日本文学をイタリアに広めるとともに、翻訳者の役割と貢献を顕彰することを目的とした『第4回日伊ことばの架け橋賞』。4回目を迎えた今回は村上さんの最新長編小説『街とその不確かな壁』（新潮社刊）が評価され、村上さんと翻訳者のアントニエッタ・パストーレさんが受賞しました。

受賞理由について主催者は「鮮やかで、想像力豊かな変化と動きに満ちた新たな小説が読者に届けられた」とし、「著者の想像力とひとつの発想を追い求める忍耐力、そしてそれを異なる言語へと移し替えた翻訳者の技量に賛辞を送りたい」と評しています。

■“一人の作家として、翻訳家として”「とても光栄に思う次第」

公募で集まった一般客や文学賞・伊日財団関係者ら370人が会場の席を埋めました。受賞者発表で“村上春樹”の名前が呼ばれると盛大な拍手が送られ、村上さんは笑顔で手を振り「こんにちは。ボナセーラ」と挨拶。

村上さんは受賞の喜びについて「このたび､第4回『日伊ことばの架け橋賞』をいただいたことは、僕にとって大きな名誉であり、また個人的にもとてもうれしい出来事でもあります。というのは、僕は1980年代の半ばに2年ばかり、イタリアとギリシャを行き来するようにして暮らしていたのですが、そのときはまだ僕の小説のイタリア語訳が出ておりませんでした。しかし今では日本語からイタリア語に訳してくださる優れた翻訳家を得て、僕の本が、あるいは他の日本人作家の作品が、イタリアの多くの書店に並ぶようになりました。日本の小説なんてほとんど見当たらなかった1980年代の状況から思うと､まったく夢のようです。翻訳者のみなさん、出版社のみなさん、読者のみなさんに深く感謝したいと思います」とコメント。

続けて「僕は翻訳をすることが大好きで、自分の小説を書いていない時期には、だいたい翻訳をしています。僕はワーカホリックなので、日々何か文章を書く仕事をしていないと落ち着かないのです。そして僕は一人の作家として、実に多くのことを翻訳作業から学びとりました。翻訳というのは究極の｢精読」のようなものです。そのようなわけで、このたび翻訳と翻訳家を対象とする賞をいただけたことを、一人の翻訳家としてとても光栄に思う次第です」と小説家として、また翻訳家としての思いを明かしました。

■9日にノーベル文学賞発表 英ブックメーカーのオッズで3番手に

6日から開催されているノーベル賞では、日本時間の9日午後8時頃に文学賞の発表が予定されています。

受賞者を予想するイギリスのブックメーカー『ラドブロークス』のオッズ（賭け率、8日時点）によると、首位には中国の作家 残雪さんとハンガリーの作家 クラスナホルカイ・ラースローさんが同率で1位に。村上さんは3番手に入っており、今年受賞すると川端康成さん、大江健三郎さんに次いで31年ぶり3人目の快挙となります。