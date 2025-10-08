俳優の桜田ひより（２２）と俳優の佐野勇斗（２７）が８日、都内でＷ主演を務める１０月期の日本テレビ系ドラマ「ＥＳＣＡＰＥ それは誘拐のはずだった」（８日スタート。水曜、後１０・００）の記者会見に登壇した。ともに民放キー局のＧＰ帯ドラマ初主演となる。

会見では撮影の裏話を披露。佐野は「本当に暑くて」と切り出した。「夏の中、僕らは車の中（の撮影）も多いんですよ、サウナと変わらない状況。その中で僕ら手錠で手とか近いんですよ。（桜田に）汗とかめちゃくちゃつけちゃって申し訳ないなって」と過酷な撮影を苦笑いで振り返った。エアコンの音が入らないようにエアコンを切った状態だったという。桜田が「それが初日だったので何でもいいやっていう」と楽しげに振り返ると、佐野が「汗のおかげで、僕ら汗でつながってます」と笑わせていた。

今作は心奮わすノンストップヒューマンサスペンス。桜田が演じるのは、大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（やがみ・ゆい）。２０歳のバースデーパーティーの日に誘拐されるが、計画はあえなく失敗に終わる。佐野が演じる前科モノの青年で犯人の一人・林田大介（はやしだ・だいすけ）はぼうぜんと立ちすくむが、人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”の奇妙な逃避行が始まる。

桜田は「皆さんと一緒に楽しみつつ、水曜に気軽に楽しんでいただけるような作品」と呼びかけ、佐野は「誘拐を押し出していて、シリアスなのかなって思う方も多いのかなと思う。結構コメディーポイントも多くて、すごく笑える水曜１０時になっている。まずは１話みてください」と笑顔だった。