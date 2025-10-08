静岡県伊東市の田久保真紀市長が、東洋大学歴詐称疑惑に対して辞職発言を撤回するなど不可解な言動を繰り返した後に、自身に対して不信任決議を可決した市議会を解散したことを受け、伊東市議選（定数２０）が１２日告示・１９日投開票を迎える。

市議選後には再び田久保市長に対する不信任決議案が提出される見込み。ルール的に、反対多数で否決、あるいは７人以上が欠席で、失職回避となると指摘されている。

田久保市長は４日付Ｘ（ツイッター）で突然、４０代男性の「語る会」を紹介し、「期待」と記し、ネットがザワついている。

「これは容認候補ですか…」「良き協力者でしょうか」「出馬するのか？」「田久保さん応援しない方がいいと思うけど」「なんかマイナス働かなければいいが」と困惑する投稿が相次いでいる。

一方で「まずは説明責任を果たしましょう！」「いい加減卒業証書を公開しろよ！」「伊東市はどうなっていくのか心配」「首突っ込むのってどうなの？あり得ない」「そもそも自分の問題で議会を解散するな」との指摘も相次いでいる。