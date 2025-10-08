timelesz“観る人の心を奪いにいく”「Steal The Show」MV公開！日本テレビ系バスケットボール応援ソング

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszが、新曲「Steal The Show」のYouTubeバージョンのMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

■巨大な金庫のセット前でグループ史上最高テンポのダンスパフォーマンスを披露

「Steal The Show」は、日本テレビ系バスケットボール応援ソングで、“世界を驚かす”というバスケ日本代表の覚悟を表現しているとともに、時代の主役を目指すtimeleszの決意もリンクした“攻め”のダンスナンバー。

これまで積み上げてきた時間、小さかった期待と自信を自らの努力で大きくしていくさま、仲間や大切な人との絆など、誰しもが持つ逆境や目標に向かううえで磨いていく大切な事柄を歌に乗せた、聴く人すべてに対する応援歌だ。

タイトルの「Steal The Show」は、楽曲中のラップパートに登場するフレーズで「主役の座を奪う」「話題をさらう」などの意味があり、ラップパートの作詞は日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスターを務めている菊池風磨が担当した。

MVは“観る人の心を奪いにいく”というコンセプトのもと、巨大な金庫のセット前でグループ史上最高テンポのダンスパフォーマンスを披露するシーンと、多くのシーンシチュエーションで構成されたスピード感あふれる映像が特徴で、華やかなスーツスタイルで魅せるメインセットシーンは、シンクロ率の高いダンスと臨場感のあるカメラワークに注目。

対照的なブラックレザー×モード系ストリート衣装を着用したシーンでは、ラグジュアリーなシャンデリア、レーザー、プリズムなど様々なセットでメンバーそれぞれが個性溢れる表情を披露。楽曲のテーマに沿って、クールでアグレッシブな仕上がりになっている。

なお、「Steal The Show」は、11月12日に発売されるtimelesz新体制初のCDシングル「Steal The Show / レシピ」に収録。

ダブルAサイドとなる本作のもうひとつの表題曲「レシピ」は松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマ オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌で、優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマの世界観にリンクした温かいポップソングになっている。

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「Steal The Show / レシピ」

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/