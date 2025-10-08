日経225先物：8日22時＝170円高、4万7930円
8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万7930円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては195.01円高。出来高は4450枚となっている。
TOPIX先物期近は3246ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.34ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47930 +170 4450
日経225mini 47925 +165 69986
TOPIX先物 3246 +8.5 5696
JPX日経400先物 29265 +115 684
グロース指数先物 747 +2 209
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
