　8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万7930円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万7734.99円に対しては195.01円高。出来高は4450枚となっている。

　TOPIX先物期近は3246ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.34ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 47930　　　　　+170　　　　4450
日経225mini 　　　　　　 47925　　　　　+165　　　 69986
TOPIX先物 　　　　　　　　3246　　　　　+8.5　　　　5696
JPX日経400先物　　　　　 29265　　　　　+115　　　　 684
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+2　　　　 209
東証REIT指数先物　　売買不成立

