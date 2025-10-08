日本の空港でスーツケースを知らない人に持っていかれそうになった―台湾メディア

台湾メディアの連合新聞網は4日、旅行客が福岡空港でスーツケースを知らない人に持っていかれそうになるという出来事があったと伝えた。

この旅行客のThreads（スレッズ）への投稿によると、搭乗まで時間があったため待合室でスマートフォンを充電していたところ、突然、日本語を話す2人の女性がこの旅行客のスーツケースを持っていこうとした。

すぐに日本語で「これはあなたのですか」と尋ねたところ、女性らは慌てた様子で「友達のだと思ったんです」と答えた。「友達のというのはどれのことですか」とさらに尋ねると、女性らは「間違えました」と前言を覆した。警察に通報する意思を示したところ、女性らは誤解だったと主張して謝った。2人のうち1人は東南アジア人で、もう1人はアジア系の顔立ちをしていた。2人はその後、隣のレーンにあったラップで包まれたスーツケースを押しながら立ち去ったという。

記事はこの投稿について、「気付いてよかったね」「そんなことがあるなんて怖い」「私も福岡空港で似た経験をした。お土産を買う列に並んでいたら、中国訛りの女が突然、私のボーイフレンドのスーツケースを持っていこうとした。呼び止めると、間違えたと言ったけど、その女のスーツケースは（ボーイフレンドのものと）全く似ていなかった」などのコメントが寄せられたと紹介した。（翻訳・編集/柳川）