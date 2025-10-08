まもなくクライマックスシリーズ開幕！限定販売の球場グルメにも注目 特別メニューに景品も！北海道
クライマックスシリーズの開幕がいよいよあと３日に迫りました。
ファイターズの勝負の行方も気になりますが、限定販売される“球場グルメ”にも注目です。
ハンバーグとパエリアが一緒に楽しめる贅沢なセットに、クレープにモンブランをのせた絶品スイーツ。
１０月８日に公開されたのは、ファイターズのクライマックスシリーズでしか食べられない限定グルメです。
とにかく贅沢さにこだわった限定グルメは９０種類以上。
トリュフがたっぷりのったチーズリゾットの気になる味はー
（吉岡記者）「濃厚なトリュフとチーズ、贅沢な香りが口いっぱいに広がります。食べているだけで清宮選手のライト方向へのホームランが目に浮かぶ。これぞ球場グルメ」
１０００円購入するごとに１枚、選手のカードがもらえる、ファンにはたまらない特典も。
さらにー
（吉岡記者）「中でも注目はこちら、その名も北海道Ｖちらし。料理とセットで金色のヘルメットカップもついてくる。食べる前から優勝の予感がします！」
１０種類以上のった海鮮の上には贅沢にあしらった金粉もー
（吉岡記者）「新鮮なカニの食感と香り、間違いない味です。食べていると新庄監督を胴上げする、球場の喜びの声が聞こえてきます。これはもうＶ間違いなしです」
食べて選手を応援する限定グルメ。
１１日の第一試合からFビレッジ内の各店舗でのみ購入できます。
一方、球場では「真剣勝負の特別試合」と題し、８日も紅白戦が行われました。
多くのファンがアツい期待を寄せる中、選手たちが猛アピールです。
まずは、今季さらなる成長を遂げた清宮選手。
シーズンの好調そのままにヒットを放つとー
２０２４年のクライマックスシリーズで大暴れした万波選手。
思い切りよく振り抜き連続ヒット。
レギュラー陣がそろって存在感をみせました。
グルメ片手に食べて応援！
優勝に向け野球観戦にも力が入りそうです。