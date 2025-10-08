STVニュース北海道

クライマックスシリーズの開幕がいよいよあと３日に迫りました。

ファイターズの勝負の行方も気になりますが、限定販売される“球場グルメ”にも注目です。

ハンバーグとパエリアが一緒に楽しめる贅沢なセットに、クレープにモンブランをのせた絶品スイーツ。

１０月８日に公開されたのは、ファイターズのクライマックスシリーズでしか食べられない限定グルメです。

（滝谷美夢さん）「本当に贅沢な高級感たっぷりの“まだ見ぬ球場グルメ”たくさん用意しています。このグルメパワーでファイターズにも全力のエールを届けてもらえると嬉しい」

とにかく贅沢さにこだわった限定グルメは９０種類以上。

トリュフがたっぷりのったチーズリゾットの気になる味はー

（吉岡記者）「濃厚なトリュフとチーズ、贅沢な香りが口いっぱいに広がります。食べているだけで清宮選手のライト方向へのホームランが目に浮かぶ。これぞ球場グルメ」

１０００円購入するごとに１枚、選手のカードがもらえる、ファンにはたまらない特典も。

さらにー

（吉岡記者）「中でも注目はこちら、その名も北海道Ｖちらし。料理とセットで金色のヘルメットカップもついてくる。食べる前から優勝の予感がします！」

１０種類以上のった海鮮の上には贅沢にあしらった金粉もー

（吉岡記者）「新鮮なカニの食感と香り、間違いない味です。食べていると新庄監督を胴上げする、球場の喜びの声が聞こえてきます。これはもうＶ間違いなしです」

食べて選手を応援する限定グルメ。

１１日の第一試合からFビレッジ内の各店舗でのみ購入できます。

一方、球場では「真剣勝負の特別試合」と題し、８日も紅白戦が行われました。

多くのファンがアツい期待を寄せる中、選手たちが猛アピールです。

まずは、今季さらなる成長を遂げた清宮選手。

シーズンの好調そのままにヒットを放つとー

２０２４年のクライマックスシリーズで大暴れした万波選手。

思い切りよく振り抜き連続ヒット。

レギュラー陣がそろって存在感をみせました。

グルメ片手に食べて応援！

優勝に向け野球観戦にも力が入りそうです。