Image: 株式会社エス・ケイ・インターナショナル

「スーツの袖口は第2の名刺」なんて言われたりするように、ビジネスシーンにおいて腕時計は時間を確認する以上の意味を持ちますよね。

でも、「いかにも」な高級腕時計は少し気後れするし、かといって無難なだけでは物足りない…。そんなビジネスパーソンに絶妙な塩梅で寄り添う腕時計がJPWの「JP-001」です。

確かな品質と、思わず誰かに語りたくなるユニークな遊び心を両立した、新しい日本製の機械式腕時計をご紹介します。

袖口に宿る日本の矜持。富士山を抱いた奥ゆかしいデザイン

Image: 株式会社エス・ケイ・インターナショナル

「JP-001」のひと際目を引く特長は、文字盤に開けられた富士山型の窓。機械式腕時計の心臓部（ムーブメント）が脈打つ様子を、日本の象徴を通して眺めるという、なんとも粋な演出です。

これ見よがしではない知的な自己主張が、所有する喜びをじんわり満たしてくれそう。商談相手に「その時計、面白いですね」と声をかけられ、会話が弾む。そんな光景が目に浮かびませんか？

Image: 株式会社エス・ケイ・インターナショナル

「JP-001」そのものは余計な装飾を削ぎ落としたミニマルなデザイン。そこに、クラシカルで気品あふれるブレゲ針が絶妙なアクセントを加えています。奥ゆかしさと個性を同居させたこの1本は、持ち主の審美眼を雄弁に物語ってくれますよ。

妥協なき素材選び。日常の傷から守る、見えない鎧

Image: 株式会社エス・ケイ・インターナショナル

毎日を共にするアイテムに、日常の使用に耐えるタフさは不可欠ですよね。「JP-001」は、その点もぬかりありません。

ケースには、錆びにくく金属アレルギーを起こしにくいとされる316Lステンレススチールを採用。そして文字盤を守る風防は、傷に強いことで知られるサファイアガラスとなっています。

これは、多くの高級腕時計にも採用される王道の組み合わせ。うっかりデスクの角にぶつけてしまっても焦らない、そんな心の余裕をもたらしてくれます。この質実剛健さが、美しい輝きを末永く保ってくれるんです。

日本一の象徴を腕元に。富士山を表現したオープンハートの日本製機械式腕時計 38,500円 【先着10名様30%OFF】JP-001 腕時計 1点 商品ページを見る

見えない心臓部とベルトへの徹底したこだわり

Image: 株式会社エス・ケイ・インターナショナル

「JP-001」の精度を司る心臓部には、MIYOTA社のプレミアム機に位置づけられる薄型機械式自動巻きムーブメント「Cal.9029」を搭載。高振動数が刻む正確な時間が、ビジネスそして人生の大切な瞬間を静かに支えてくれます。

Image: 株式会社エス・ケイ・インターナショナル

直接肌に触れるベルトには、宮城県気仙沼で水揚げされ国内で加工したシャークスキン（ヨシキリザメの革）を採用。その名のイメージとは裏腹に、とてもしなやかで丈夫なことに驚くはずです。

ひとつとして同じ模様のない天然の質感が腕元に唯一無二の表情を与えてくれますし、「海水の塩で清められている」という理由から、冠婚葬祭などでも使用できるとされています。カジュアルからフォーマルな場までマルチに着用できるのも嬉しいですね。

見えない部分や肌に触れる部分にこそ、つくり手のこだわりが宿るのかもしれません。

オンもオフもこれ1本。着替えるように楽しむ、抜群の汎用性

Image: 株式会社エス・ケイ・インターナショナル

「JP-001」では大きすぎず小さすぎない38mmケースを採用し、日本人の腕にもよく馴染みます。厚さ約9mm、重量約49gという軽快な着け心地も、毎日使ううえでは嬉しいポイント。

さらに、ベルトは工具を使わずにレバーを引くだけで交換できるワンタッチ式。革ベルトから市販のメタルブレスへと取り換えて、印象チェンジするのも簡単です。

ただ時を知るだけではない、持ち主の価値観や物語を語り始める腕時計「JP-001」。腕に宿った日本最高峰は、仕事の自信を後押しし、休日の気分をさらなる高みへと導いてくれるんじゃないでしょうか。

時計づくり20年の日本のメーカーが、その情熱と技術のすべてを注ぎ込んだ1本。そのディテールと、背景にあるストーリーの続きを、ぜひご自身の目で確かめてみてください。

日本一の象徴を腕元に。富士山を表現したオープンハートの日本製機械式腕時計 38,500円 【先着10名様30%OFF】JP-001 腕時計 1点 商品ページを見る

＞＞日本一の象徴を腕元に。富士山を表現したオープンハートの日本製機械式腕時計

Image: 株式会社エス・ケイ・インターナショナル

Source: CoSTORY