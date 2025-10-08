Aぇ！group『ヤンタン』草間リチャード敬太の騒動を謝罪 グループでの現状も「必死に前を向こうと頑張っております」
8日放送のMBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）では、活動を休止した草間リチャード敬太について言及する一幕があった。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
この日の放送は、末澤誠也と佐野晶哉が担当。冒頭で末澤は「この度は、お騒がせしており、大変申し訳ございません。『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』は当面4人で継続していくことになりました。みなさんには、変わらず楽しい放送をお届けしていくので、これからも温かく見守っていただけるとうれしいと思います」と呼びかけた。
続けて佐野は「僕達もまだ、何が何かわかっていない状態で、正直まだ整理のついてない状態なんですけど、きょうこうやって現場に入ったら、いつもスタッフさんから大量の励ましのお便りを見せていただけて。こんな状況でも前を向いてくださる、みなさんの応援が励みになっています」と涙声で感謝。「どうなっていくかわからない状況ですけど、必死に前を向こうと頑張っておりますので、引き続き、よろしくお願いいたします」とした。
その上で、現状について末澤は「まだ、気持ちの整理がついてないところがあって。メンバー、僕達もいろいろ話し合いはしているんですけど。ファンのみなさん、スタッフのみなさんが、すごく言葉をかけてくださっていて、本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、たくさんの方が応援してくださっているなと、身にしみて感じております」と語った。
同番組は毎週、グループから2人ずつが出演。誰が登場するかはオンエアまでのお楽しみとなっている。
グループをめぐっては、草間リチャード敬太が4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕。6日には留置先から釈放された。
STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。
