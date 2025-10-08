◇ルヴァン杯準決勝第1戦 川崎F3―1柏（2025年10月8日 U等々力）

ホームの川崎Fが柏に3―1で快勝し、優勝した2019年以来6大会ぶり決勝進出に大きく近づいた。

今季リーグ戦は2引き分けと互いに譲らず、9月28日の対戦は4―4と激しい打ち合いになった好カード。川崎Fは開始早々の前半3分、DF三浦颯太が左太腿付近を押さえて立ち上がれなくなるアクシデント。担架で運ばれ、DF田辺秀斗との交代となった。

不穏な空気を吹き飛ばしたのは、MF山本悠樹の一撃だった。前半10分にFWマルシーニョからパスを受けると、エリア外左から右足でミドルシュート。ブロックした相手の足に当たったボールは大きな弧を描き、ゴール右上に吸い込まれる先制点となった。同23分にはDFファンウェルメスケルケン際が相手の弱いクリアをカットし、そのままエリア外から右足で強烈シュート。低く伸びる弾丸ライナーがGKの指先をかすめてゴール左に突き刺さり、点差を2点に広げた。

後半は一転して柏が主導権を握り、同17分に左クロスからMF小泉佳穂がヘディングで1点を返す。その後もこぼれ球を拾ってはシュートを重ねた柏だったが、同点ゴールは遠かった。逆に川崎Fは同40分、途中出場で7月以来の公式戦復帰となったMF大島僚太が敵陣で相手と交錯しながらボールを奪うと、最後はFW伊藤達哉が左足で追加点。公式戦4試合連続、直近11試合で実に11発目となる絶好調男の一撃が、ダメ押し弾となった。

23年に福岡でルヴァン杯を制した川崎Fの長谷部茂利監督は「点差もあるが、勝利したということが大事。きょうみたいな流れだと1点2点はすぐ取られる。プレーそのものよりも流れを自分たちに持ってくる、相手に渡さないことが大事」と後半の粘りを評価した。2点をリードした川崎Fは12日の第2戦へ、決勝進出をかけて敵地に乗り込む。