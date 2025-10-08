【NASCAR】第32戦：Bank of America ROVAL 400／シャーロット モータースピードウェイ（日本時間10月6日）

【映像】痛恨の速度違反→ドライバーがブチギレ（実際の様子）

全米で人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第32戦が開催。レース終盤、ベテランドライバーが痛恨の“速度違反”でペナルティを受け、ドライバーもチームも頭を抱える一幕があった。

88周目、8位走行中の1号車ロス・チャステインがピットへ入った。作業を順調に終えると、颯爽とピットレーンへ走り出していく。しかし、数周回ったところで、1号車のリプレイが映し出された。ここでチャステインがピットロード走行中に速度超過を犯していたことが判明。他のレース同様、NASCARでもピットロードは安全のために制限速度が設けられている。実況の増田隆生氏も、ペナルティ表示が出た瞬間、「やっちゃいけないことをやってしまいました」とコメントした。

「あ、ブレーキ踏んでる。前で“ネズミ取り”やってるみたいですね（笑）」と解説の桃田健史氏が交通取り締まりに例えて言及したとおり、気づいたチャステインがすぐに急ブレーキをかけている姿も見られたが間に合わず。チャステインは、両手を強く握り締め、ステアリングを何度も叩き、チームスタッフが頭を抱える姿も映し出された。1号車にはピットスルーペナルティが課され、最終的にフィニッシュしたものの順位は21位と下位に沈むこととなった。

視聴者からは、「やってもうた」「ピット出口が速すぎた！完全にやった」「チャステインなにやってんの」「手遅れでした…」「あー、怒ってる」「感情剥き出しで面白いw」など同情の意見が寄せられた。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）