【WWE】SMACK DOWN（10月3日・日本時間4日／オハイオ・シンシナティ）

【映像】金髪美女レスラー、理解不能な“一回転首つかみ落とし”

元体操選手という経歴を持つ金髪美女レスラーがデビュー戦で圧巻の身体能力を披露した。トップロープから大人気の必殺技を繰り出し、ファンを驚かせた。

注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴をフル活用して抜群な身体能力で豪快な技を繰り出す若手女子レスラーだ。現在人気急上昇中の注目株で、NXT女子北米王座とWWEスピード王座を保持している。

そんなルカは日本時間10月4日に開催された「SMACK DOWN」に初登場。相方のザリアと組んでチェルシー・グリーン&アルバ・ファイアとのタッグマッチに挑んだ。

終盤、スポットライトがルカに当たる。ルカがコーナーのトップロープを使って一回転し、相手の首を掴んで落とし込むという変化式ネックブリーカー“ソル・スナッチャー”を決めてカウント3を奪取した。

NXTでも大人気となっている技を遂にSMACK DOWNでもお披露目することに。会場からは驚きの声が上がる中、ファンは「なんだこれ」「WWEの中でも最高のフィニッシャーだろ」「マジでめちゃくちゃ映えるな」といったコメントが集まった。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

