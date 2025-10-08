ノーベル化学賞受賞が決まった京都大学特別教授の北川進さん（７４）の教え子で名古屋大教授の松田亮太郎さん（４８）は８日夜、「研究者としてだけでなく教育者としてもすばらしい先生。心からうれしい」と喜びを爆発させた。

今回の授賞理由となった「金属有機構造体（ＭＯＦ）」の発見後の２０００年、松田さんは修士１年生で、京都大の北川研究室の門をたたいた。０５年にはアセチレンと呼ばれるガスを吸収したＭＯＦの構造を解析し、北川さんと共に雑誌ネイチャーに論文を発表した。

一流雑誌だけに、論文投稿後の審査は非常に厳しかったというが、「先生は当時、編集者側とのやりとりを学生である私に任せてくれた。全部自分でやりとりを進めることもできたはずだが、『こうするんや』と、やりとりのコツを入念に指導してくれた」と振り返る。

当時、博士課程の学位取得に向けて松田さんには焦りがあったというが、「大丈夫。君の今後の面倒はみるから、最後までがんばり抜こう」と励ましも受けたという。

当時の北川さんは企業との共同研究も多く、企業側から難しい要求が寄せられたこともあった。だが、北川さんは「まずはやってみようや」と、嫌な顔をせず、何でもまずは挑戦する姿勢を見せていた。学生に対しては「このテーマは絶対に面白いぞ」などと気さくに話しかけ、そんな姿も学生から慕われていた。

「今、北川研の門下生でＭＯＦの研究者になった人はとても多い。先生を見て研究者を志した人が多いのは、先生のお人柄のあらわれだと思う。先生から受けた薫陶を励みに、研究をがんばっていこうと、今もまた励まされた気分です」