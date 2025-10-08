バレーボール男子イタリア代表で世界選手権連覇に貢献したセッターのシモーネ・ジャネッリ（ペルージャ）が狷本チーム瓩琉象を明かした。

イタリア１部の名門・ペルージャは昨季のＳＶリーグ覇者・サントリーとパートナーシップを締結した縁で、国際親善試合（東京・有明アリーナ）が実現。最終日となった８日の一戦は、３―０でペルージャが快勝。ジャネッリは「日本のみなさんがバレーボールに対する愛することはもちろんよく知っている。スター選手を抱えるチームとプレーをすることができることを楽しみにしていた。ファンのみなさまの声援も本当にすばらしくて、とてもいい試合になった」と振り返った。

日本代表は２０２３、２４年ネーションズリーグで表彰台を奪取した。日本代表の高橋藍、小野寺太志らがサントリーに所属していることから、ジャネッリが日本バレーボール界の実力について言及。「代表チームももちろんだが、クラブチームも非常にレベルが高い。特にここ近年レベルが上がってきたんじゃないかな。技術面だけではなくフィジカルの面でも非常に強い。ジャンプ力もあるし、プレーも非常にスピーディーで力強い」との見解を示した。

そのジャネッリは間近に控えるイタリア１部リーグの開幕に向けて「温かくわれわれを迎えてくださって、本当にありがとう。日本はいつもバレーボール選手に対して温かい気持ちを与えてくれる」と感謝。来年はイタリアで同カードが行われるだけに、今後もお互いが高め合っていきたいところだ。