サッカー日本代表ＭＦ伊東純也（３２＝ゲンク）が復活の兆しを見せている。

森保ジャパンは８日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）、ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内でトレーニングを行い、冒頭１５分を公開した。

先月の米国遠征では、メキシコ戦が０―０の引き分け、米国戦は０―２で敗れた。伊東は「チャンスをつくれている回数も少ないし、攻撃のところで違いを出せていなかった。個人としてもビッグチャンスが１本あったので、ああいうところはしっかり決めていれば、また違った試合になったと思う。決めるところを決めるのは大事」と振り返った。

昨季終盤に負った左足首のケガが長引いていたが、米国遠征後のリーグ戦では２試合連続得点を記録し、好調ぶりを示している。「やっと痛みもなくなってきて。あと少しかな」と納得の表情を見せた。

パラグアイ、ブラジルとの２連戦には「個人としてはゴールを生み出すのが自分の役目。長い時間やっと（プレーが）できるようになってきたので、出場したらそこでゴールやアシストなど結果を出していければ」と得点に意欲を示した。

また、元チームメイトのフランス２部スタッド・ランスのＭＦ中村敬斗は、昨季１１得点の活躍で今夏の移籍を希望していたが、かなわなかった。伊東は今回の合宿で「ちょっといじってあげた」と明かしつつ「苦労している様子だった？ それはそうだと思う。難しいとは思う」と元同僚を思いやった。