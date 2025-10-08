元シブがき隊の布川敏和（６０）が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。引っ越し先マンションでの偶然の出来事を明かした。

今年の８月で６０歳を迎えた布川。誕生日は元妻で女優のつちやかおりを含め、子どもや孫たちが祝ってくれたという。つちやとはまだ交流が続いているが、２０１４年に離婚。別れた原因について「細かくいろんなとこ出かけたり、買い物行ったりっていうのがなかったから離婚につながっちゃったのかな。子どもと一緒だったら行ってたんですけど、２人でって言うのが無かった」と考察した。

そんな布川は、還暦を機にマンションに引っ越したというが「孫の近くがいいって思って、娘の家の近所の不動産屋さんに行って探してもらってたんですね。なんか聞いたことある名前のマンションだなと思ったら、つちやさんが住んでるマンションで」とまさかの告白。「彼女も孫ができたから娘の家の近くに引っ越した。つちやさんに確認したら『まぁ犬を預かったりできるからいいんじゃないの？』なんて言われたんで、そこに決めた。部屋番号聞いたら、つちやさんの部屋の隣だったんです」と明かした。

布川は「まさか隣の部屋が空いてて、そこだということは全員が家族中びっくりしまして。（つちやに）確認したら『いい』ということなんで。そこに住まわせてもらってます」と苦笑した。