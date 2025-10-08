「秋冬の重ね着苦手」問題 → 解決！【ハニーズ】40・50代の「即戦力トップス」

おしゃれな重ね着を楽しみたい秋冬。コーデ迷子になっているミドル世代におすすめしたいのは【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の即戦力トップス。カーディガンやベストと重ね着しやすいデザインで、コーデに悩んだときの救世主になるかも。今シーズンはおしゃれなレイヤードスタイルで、周りと差をつけて。

上品に輝くビジューがコーデのアクセントに

【GLACIER lusso】「衿ビジュー付シャツ」\3,980（税込）

フロントボタンが見えない比翼仕立てで、上品な雰囲気を醸し出すシャツ。襟元にあしらわれたキラキラと光るビジューが、カーディガンやベストを重ねてもアクセントになってくれます。オフィスシーンにも馴染むきれいめのシャツは、ミドル世代のコーデで活躍の予感。

繊細なラメ入り素材のトップスできれい見え

【GLACIER lusso】「ラメハイネック」\1,980（税込）

上品に輝くラメ入りの素材とハイネックデザインで、きれい見えが狙えるトップス。公式サイトには「ジャンスカやジャケットのインナーとしても、ニットやトレーナーとのレイヤードにも、ロングシーズン大活躍」とあり、レイヤードスタイルにもってこいの一枚。ほんのりと透け感のある薄手の生地が使われているため、着膨れもしにくそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M