この可愛さは反則だよぉぉぉ（泣）【3COINS】全部屋に欲しくなる？！「新商品」

【3COINS（スリーコインズ）】の新作に登場したのは、インテリアのポイントになりそうな可愛いドアストッパー。生活感が出ないドアストッパーが欲しい人、統一感のあるインテリアに何か変化を出したい人にぴったりなデザインとなっていますよ。そこで今回は、全部屋に置きたい「新商品」を紹介します。

これがドアストッパーなの！？

ぬいぐるみのような肌触りの良い生地を使った「ドアストッパーフラワー」。ドアストッパーには全く見えないデザインと、可愛さがこのアイテムの良いところ。従来のドアストッパーのように生活感を出すことなく、約1kgの重さでドアをしっかり押さえてくれます。インテリアとしても使えるデザインなので、使わないときは近くに飾っておけば邪魔にもなりません。

「ドアストッパードッグ」は、ぬいぐるみとして欲しくなるほどのクオリティの高さが特徴。一度完売してしまったものの、最近再入荷した人気のアイテムです。約1kgの重さでドアをしっかり押さえていてくれますが、ソファやベッドに置いていたら、ややずっしりとしたぬいぐるみに間違えられそう。ドアストッパーではなく、インテリアとしての活用度も高いデザインになっています。

生活感の出やすいドアストッパーが、こんなに可愛いデザインに変わったら、お部屋の印象もきっと違ってくるはず。【3COINS】の可愛すぎる「新商品」を、ぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる