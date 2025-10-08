アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」がパーソナリティーを務めるＭＢＳのラジオ番組「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」（水曜・後１０時）が８日、放送された。メンバーの草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止となってから初のオンエア。草間は６日に釈放されたが、メンバーがこの件について触れるのは初めて。

この日は末澤誠也、佐野晶哉がパーソナリティーとして出演。番組冒頭で「この度はお騒がせしており大変申し訳ありません」と謝罪。「（番組は）当面４人で継続していくことになりました。皆さんには変わらず、楽しい放送をお届けしていくので引き続きよろしくお願いします」と語った。

佐野は「僕たちも本当に何が何か分かっていない状態で正直、整理も付いていない状態。今日こうやって現場に入ったら、いつものヤンタンスタッフさんから大量のお便りを見せて頂けて…」と声を震わせ、「ほんまに、こんな状況でも前を向いてくれている皆さんの応援が励みになっています」と感謝。「どうなっていくか分からない状況ですけど、必死に前を向こうと頑張ってますので、引き続きよろしくお願いします」と話した。

末澤は「気持ちの整理がついていないところがあって、僕たちもメンバーで話し合いはしているんですけど、ファンの皆さんやスタッフの皆さんが、言葉をかけてくださっていて、感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんの方が応援してくださっていると身に染みて感じています」と心境を吐露。「番組は継続して仕事させていただけるので、前を向いてみんなで楽しくやっていけたら。楽しいラジオをお届けできたら」と語ると、佐野も「びっくりするぐらい普通にいきますので、いつも通りのＡぇ！ｇｒｏｕｐに耳を澄ましていただけたら」と通常の進行に戻した。