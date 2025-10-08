タレントの志田音々が５日までに自身のＳＮＳを更新。 防衛省広報アドバイザー活動報告を記した。

インスタグラムで「ご報告」と書きだし、一日基地司令を務めたことを報告。「千歳基地の皆様 ＃千歳のまちの航空祭に参加させていただき 貴重な体験をありがとうございました 改めて 自衛隊の皆様の力強さを間近で感じ 感謝の気持ちがさらに深まりました」とつづりオフショットを公開した。

続けて「そして何よりも 迫力満点の飛行シーン！目の前で見る機体の飛行や 上空からのPJ登場は本当に圧巻でした そして 地域の皆様と自衛隊の皆様との温かい交流の場だと実感し 心がほっこりしました」と充実した一日を過ごしたことを報告。

最後に「お写真を撮ってくださったり 手を振ってくださったりと 暖かく出迎えてくださった皆様もありがとうございました また会えますように」と感謝を記し、投稿を締めくくった。

この投稿には「可愛らしい！」「お務めお疲れさまでした」「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」「カッコイイですね」「凄く似合ってます！！」「すっごく素敵」「制服姿がとってもかっこいい」「制服での立ち姿が凛々しい」「脚の長さたるや」などの声が寄せられている。