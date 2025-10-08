能登半島地震の発生から1年9か月あまり。石川県珠洲市では、伝統工芸の「珠洲焼」を作り続ける若き作家がいます。工房が被害を受けながらも、今週末に開かれる2年ぶりのイベントを控え、作品を作り続けています。

珠洲市飯田町の自宅兼工房で珠洲焼の制作に没頭しているのは中島大河さん。金沢市出身の31歳で、金沢美術工芸大学に在学中の2017年に珠洲市で開かれた「奥能登国際芸術祭」への参加をきっかけに、8年前、珠洲市に移住しました。

中島大河さん「黒くて素朴な部分というか、力強いみたいな、やっぱりそういう部分が魅力かなとは思っていて、自分もそういうものが好きだったので、しっくりくるのかなという風な」

珠洲の温かい人たちと、素朴で力強い珠洲焼に魅了された中島さんは、珠洲焼作家の第一人者、篠原敬さんに弟子入りした後、2020年に独立しました。

地震で被害も…珠洲焼への情熱は揺るがず

能登半島地震による被害で、金沢への避難を余儀なくされましたが、珠洲焼への情熱が冷めることはありませんでした。

中島大河さん「地震の後からすごい良くなったという感覚も実はあんまりないんですけど。自分の好きな土地というか、好きな場所ではあるので、ずっと残っていくというか続いていって、自分が暮らしていけたら良いなとは思ってます」

こうした中、今週末に始まる「珠洲焼まつり」をPRするため、作家らが北陸放送を訪れました。

主催する創炎会の会長、篠原敬さんも地震で窯が倒壊するなど大きな被害を受けましたが、現在は市から窯を借りて作品制作を続けています。

珠洲焼 創炎会 篠原敬会長「正直、最初は業界も復旧できると思ってませんでしたけど、たくさんの皆さんからの応援をいただいて、やっとここまで来たという感じ」

14回目を迎える珠洲焼まつりは、10月11日と12日に「ラポルトすず」で開かれ、17人の作家が制作した食器や酒の器など2000点を超える作品が販売されます。