BE:FIRSTが、10月6日に配信リリースした新曲「Stare In Wonder」のダンスプラクティス映像を公開した。

本楽曲は、本日10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌として書き下ろされた1曲。同アニメの原作の愛読者であるSKY-HIが、作者 珈琲との対話を重ね、主人公 小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。また、コレオグラファーは、同アニメにてダンスキャストを務めるKAITA from RHT.、ReiNa from RHT.、そしてBE:FIRST SOTAの3名が担当した。

今回公開されたダンスプラクティス映像は定点で撮影され、ダンスの全体観をより楽しめる内容になっている。KAITA、ReiNaの2名も加わったラストのサビや、様々なダンスのジャンルが取り入れられたコレオグラフも見ることができる。

なお、本楽曲は10月29日にリリースされる自身初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録。MV盤には、本楽曲のスペシャルダンスパフォーマンス映像が収録されるほか、BMSG MUSIC SHOP盤には同映像と撮影の舞台裏を収めたビハインド映像も収録される。

さらに、『ワンダンス』の原作とコラボレーションした本楽曲のリリックビデオも公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）