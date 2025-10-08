小1息子の悩みを伝えたら「ママは全然…」義母の言葉に大ショック｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】
これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第23話をごらんください。
もっつんさんは子育てに悩みながらも、息子にルールを理解してもらえるように向き合ってきました。
疲れた身体を休めることもできず、義母に気を遣いながら夕飯を食べるもっつんさん...。
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
Ⓒmocchan_diary
もっつんさんは子育てに悩みながらも、息子にルールを理解してもらえるように向き合ってきました。
しかし、義母から「ママは全然怒らないからね」と言われ大きなショックを受けたといいます。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）